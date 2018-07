Papara : 1er fa'ati fa'a'apu le 21 juillet

La chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire en partenariat avec la mairie de Papara et la direction de la santé, organise le premier fa’ati fa’a’apu » (visite d’une exploitation agricole), le samedi 21 juillet de 9 h à 12 heures à Papara.



Cet événement a pour objectif de faire découvrir à la population les fa’a’apu polynésiens, de sensibiliser les consommateurs aux méthodes de production des produits agricoles et de promouvoir le métier d'agriculteur.



La découverte du fa’a’apu sera suivie d’une dégustation à base de produits locaux provenant directement de cette exploitation.



Inscriptions auprès de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire ou à la mairie de Papara.



Les places sont limitées. Une cotisation de 1000 francs sera demandée aux visiteurs et sera reversée à l’agriculteur.



Contact :

Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire

Tel : 40.50.26.90

www.capl.pf