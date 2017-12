Paea : la projection de films prévu le 15 reportée au 22 décembre

Pour cause d'intempéries, les projections prévues le 15 décembre dernier ont été reportées au vendredi 22 décembre prochain à partir de 18 heures au Stade Manu Ura.



Les habitants de Paea pourront ainsi assister gratuitement à la projection de deux films : Moana, en version tahitienne et Mission Noël : les aventures de la famille Noël.

Un ramassage en bus est prévu à partir de 17h00 pour les quartiers de Maraa, Vaiterupe, Orofero, Aou’a, Tiapa et Papehue. De plus, une buvette sera mise en place pour permettre aux spectateurs qui le souhaitent de se restaurer sur place.