Paea : Run'bow colors le dimanche 4 février

Le dimanche 4 février , l’association Tomite Taurua Rau organise en partenariat avec la commune, la première édition Run’Bow Colors à Paea.La course, non chronométrée, se déroulera sur une distance de deux kilomètres, de la salle omnisports de Tiapa au stade Manu Ura. L’événement est ouvert à tous à partir de 5 ans, il est à noter que les enfants âgés de 5 à 12 ans devront obligatoirement se faire accompagner par un adulte participant à la Run’Bow Colors.Pour participer, il convient de s’inscrire avant le samedi 3 février à la mairie de Paea, moyennant une participation au tarif unique de 1000 francs par personne. Un tee-shirt à l’effigie de l’événement sera alors remis à chaque participant.Le jour de la course, dès 14 heures, une navette en bus sera mise à la disposition des participants, de la mairie à la salle omnisports. Le départ de la Run’Bow Colors est prévu quant à lui à 16h30.Entre temps, les participants se verront remettre un sachet individuel de poudre colorée hypoallergénique et un bracelet numéroté en vue du tirage au sort prévu à la fin de la course.Arrivés au stade Manu Ura, une collation sera distribuée à chaque participant qui aura ensuite la possibilité de suivre une séance gratuite de Fit’ Dance animée par les membres de Hine Warriors Fit’ Dance.Retrouvez le bulletin d’inscription et le règlement de la Run’Bow Colors sur la page facebook de l’événement Run’Bow Colors i Paea Plus d’informations via la page facebook de la Commune et de l’association Tomite Taurua Rau No Paea