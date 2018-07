Paea : 2ème édition de la Run'Bow colors

La deuxième édition de la Run’Bow Colors i Paea est prévue le dimanche 5 août.La course non chronométrée se déroulera sur une distance de deux kilomètres, de la salle omnisports au stade Manu Ura.



Le départ sera donné à partir de 16h30, occasionnant un ralentissement de la circulation sur la RT1 dans le sens Papeete-Papara jusqu’à l’arrivée des participants au stade, prévue à 17h30.



Dès 14 heures, une navette de la mairie à la salle omnisports, sera mise à la disposition des participants.



La Run’Bow Colors i Paea est ouverte à tous et à toutes à partir de 5 ans, néanmoins, les enfants âgés de 5 à 12 ans devront obligatoirement se faire accompagner par un adulte inscrit à l’événement.



Pour participer à la Run’Bow Colors, il convient de s’inscrire avant le samedi 4 août à la mairie de Paea, moyennant une participation de 1000 francs par personne. Un tee-shirt à l’effigie de l’événement sera ainsi remis à chaque participant.



Le jour de la course, les participants de la Run’Bow Colors se verront remettre un sachet individuel de poudre colorée hypoallergénique et un bracelet numéroté en vue du tirage au sort prévu à la fin de la course.



Arrivés au Stade Manu Ura, une collation sera distribuée aux participants, qui auront ensuite la possibilité de suivre une séance gratuite de Fit’ Dance animée par les Hine Warriors Fit’ Dance.



Renseignements au 40 54 85 10.