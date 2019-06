Ouverture des inscriptions pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement à Faa'a

Le syndicat d’initiative Taaretu organise un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), pendant les grandes vacances scolaires. Cette année, ce CLSH se tiendra cette au sein de l’établissement scolaire de Farahei Nui à Puurai du 8 juillet au 2 août 2019, et est proposé aux enfants âgés de 6 à 12 ans.



Ces centres visent à proposer des activités sportives, socio-éducatives et culturelles aux enfants et aux jeunes de Faa’a. Au-delà de l’accès à ces différentes activités, ces centres encouragent l’épanouissement, l’autonomie et la vie en communauté chez les jeunes participants.



Les inscriptions sont désormais ouvertes. Une permanence sera assurée à Rautea, tous les lundis, mardis et jeudis de 9 heures à 14h30 à partir du mardi 11 juin jusqu’au jeudi 4 juillet 2019.



Pour plus de renseignements, contacter Heimana Tautu au 87 83 62 89.