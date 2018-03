Orages : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Ce vendredi, Météo France a placé les îles du Vent, îles Sous-le-Vent et une partie des Tuamotu en vigilance jaune pour les orages.

Aux îles Sous-le-Vent, des averses localement orageuses sont annoncées dans la journée. Ce temps perturbé devrait se maintenir jusqu'à samedi.

A Tahiti et Moorea, les nuages se développent à la mi-journée et quelques averses localement orageuses sont attendues ce vendredi après-midi.Les averses devraient s'évacuer dans la matinée de samedi laissant place à un ciel finement voilé l'après midi.

Aux Tuamotu, des averses localement orageuses pourront se déclencher Nord-Ouest Tuamotu.