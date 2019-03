Orages : vigilance jaune sur plusieurs archipels

Ce mercredi Météo France a placé les îles Sous-le-Vent, îles du Vent et une partie des Tuamotu en vigilance jaune pour les orages. A Tahiti et Moorea, Météo France annonce un temps variable mercredi, alternant entre averses, localement marquées et orageuses, et périodes d'accalmie. Mercredi soir, retour d'éclaircies devenant plus larges et durables jeudi. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.