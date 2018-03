Orages : les îles du Vent et Tuamotu en vigilance jaune

Ce dimanche, Météo France a placé les îles du Vent et une partie de l'archipel des Tuamotu (Ouest et Sud) en vigilance jaune pour les orages.



A Tahiti et Moorea pour lundi, Météo France annonce un ciel nuageux à très nuageux dès le matin avec quelques grains orageux passagers. Retour d'éclaircies prévue en fin de journée. Mardi le ciel devrait rester nuageux dans l'ensemble.



Du côté des Tuamotu, lundi, le soleil devrait dominer sur la majorité des îles sauf vers Hereheretue et aux Gambier où le ciel restera passagèrement nuageux avec quelques averses ou grains épars, risque orageux. Mardi, le soleil reviendra de Rikitea à Tematangi tandis que des nuages porteurs d'averses se développent vers Tikehau, Rangiroa et Takaroa.