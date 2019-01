Orages : les Tuamotu toujours en vigilance jaune

Le mauvais temps persiste. Ce lundi, les Tuamotu sont toujours placés en vigilance jaune. Malgré des orages en recul, le temps est encore instable à l'Est de l'archipel. Ailleurs, le soleil prédomine, parfois perturbé par des passages nuageux. Mardi, le risque orageux diminue davantage alors que le soleil reprend progressivement la main sur l'archipel. A Tahiti et Moorea, Météo France annonce un ciel souvent voilé ces deux prochains jours, avec quelques passages de nuages bas à l'origine d'averses isolées. Températures extrêmes prévues : 24 et 32 degrés Celsius.