Orages et pluie : les Australes en vigilance jaune

Ce jeudi, Météo France a placé les Australes centre en vigilance jaune pour les orages et la pluie.

Les prévisionnistes annoncent un ciel chargé sur le Nord pour les deux prochains jours avec des averses attendues, voire quelques grains orageux, en particulier du côté de Tubuai et Raivavae. A Rapa, ciel voilé.



Le vent sera variable vers Rimatara et Rurutu, modéré de Nord-Est vers Tubuai et Raivavae, et faible d'Est jeudi puis modéré de Nord-Est vendredi à Rapa.

La mer est peu agitée à agitée avec une houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre jeudi puis jusqu'à 1 mètre 50 vendredi.