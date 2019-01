Orage, pluie : retour de la vigilance jaune

Météo France annonce le retour du mauvais temps. Tahiti et Moorea sont en vigilance jaune pour les orages. Les nuages de plus en plus nombreux cette nuit, déclenchent des averses parfois accompagnées de coup de tonnerre, annonce Météo France. Lundi, les averses généralisent, accompagnées de grains ou d'orages plus marquées en début de journée. Mardi, le soleil est prédominant. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Les Australes centre et Rapa sont également en vigilance jaune pour les orages et la pluie.