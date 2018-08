Opération nettoyage dans la vallée de Tipaerui samedi

L'AS Terehau Nui, Plastiserd, Fenua Ma, TSP et la mairie de Papeete organisent une matinée de nettoyage dans la vallée de Tipaerui et ses servitudes.

Le rendez-vous est fixé à 7 heures ce samedi 4 août sur le terrain de basket à côté de l'atelier relais. Le nettoyage démarrera à 8 heures et se terminera à midi. Le but : sensibiliser les professionnels et les particuliers au respect de l'environnement et au tri des déchets.