Motu uta : levée provisoire du barrage flottant

Depuis le 1er mai, un barrage flottant a été installé autour du pont de Motu Uta, pour éviter tout risque d’incident. Les bateaux et va’a ne sont plus autorisés à passer sous le pont durant le temps des travaux.



Suite aux demandes des usagers, le port autonome rétablit le passage les week-ends, à compter de ce vendredi. Le chantier adaptera son dispositif de fermeture par barrage flottant à compter de ce vendredi 20 juillet, 18 heures, pour permettre un passage balisé sous le pont durant la fin de semaine. La fermeture interviendra le lundi à 5 heures.



Ce dispositif n’aura pas cours les samedis 11 et 18 août en raison de travaux sur place. Cependant, le Port autonome attire l’attention des usagers sur le caractère exceptionnel de cette mesure, et indique que la responsabilité de chaque plaisancier est engagée en cas d’incident de navigation.