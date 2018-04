Modification de la circulation lundi à Matatia

Dans un communiqué, le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs Luc Faatau informe les usagers de la RT1, que la circulation sera modifiée le lundi 9 avril au PK 10.85, à Matatia, dans les deux sens. Ces modifications de jour, de 8 à 18 heures, sont nécessaires pour les opérations de levage et de déplacement du pont « Bailey » provisoire.

Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier. La plus grande prudence et le respect des consignes de signalisation routière temporaire sont demandés aux usagers de la route pendant cette période aux abords de ces travaux.