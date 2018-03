Dans un communiqué, le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, informe les usagers de la RT1 que la circulation sera modifiée de jour lesdans les deux sens,Ces modificationssont nécessaires pour les opérations de levage et de mise en place de la nouvelle passerelle piétonne au-dessus des voies de circulation au droit de la marina Taina.Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier. La plus grande prudence et le respect des consignes de signalisation routière temporaire sont demandés aux usagers de la route pendant ces périodes aux abords de ces travaux.