Mister Tahiti 2019 : le casting est ouvert

Qui succédera à Tamahei Pahoeani Mister Tahiti 2018 ? Les organisateurs viennent de lancer le grand casting pour l'élection du prochain plus beau tane de Polynésie.Pour participer, il faut résider en Polynésie française depuis au moins un an ou y être né, être âgé entre 18 et 30 ans et mesurer au minimum 1m70.Vous répondez à ces critères ? Inscrivez-vous avant le 16 août.Le formulaire d'inscription est disponible en cliquant ICI