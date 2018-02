Météo : les Tuamotu Sud et Rapa en vigilance jaune

Météo France annonce un temps perturbé avec pluies et averses parfois orageuses dans la majeure partie des Tuamotu. Le sud de l'archipel est placé en vigilance jaune pour les orages.



Aux Australes, Météo France prévoit un ciel peu à passagèrement nuageux vendredi, plus chargé samedi de Rurutu à Raivavae avec quelques averses possibles. A Rapa, un temps gris et pluvieux parfois accompagné de grains orageux devrait se maintenir vendredi. Rapa est en vigilance jaune pour le vent.



Pas de vigilance aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent, mais le temps risque de rester nuageux...