Météo : le temps du Réveillon et du jour de l'An

Malgré quelques passages nuageux aux Australes et quelques passages pluvieux à Rapa, Météo-France Polynésie annonce de bonnes conditions sur la majeure partie du Pays le soir du 31 décembre et le jour de l'An.Plus à l'Ouest de la Polynésie, la première dépression de la saison a fait son apparition à Fidji. Cette dépression devrait s'intensifier en dépression tropicale modérée et devrait s'appeler Mona. Mais il n'y a aucun risque pour la Polynésie de voir cette dépression.