La ville de Mahina, signataire de la Charte Ville et Handicap, se mobilise pour un record du monde en apnée. Elle a annoncé sur sa page Facebook que Wojtek Czyz, ancien joueur de football professionnel, et médaillé d'or à plusieurs jeux Paralympiques en athlétisme, tentera de battre le record du monde d'apnée no limit dans les eaux polynésiennes, les 27 à 28 avril sur un spot encore à déterminer entre Mahina et Punaauia. Wojtek Czyz sera accompagné par la fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition.