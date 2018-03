Mahina : des méduses à la Pointe Vénus

Selon un message de la mairie de Mahina, des méduses sont apparues sur le site de la Pointe Vénus. La plage est très prisée par la population.



La commune rappelle aux baigneurs de prendre des précautions et d'observer la plus grande vigilance.



Le centre d'incendie et de secours de la Ville Mahina ainsi que la police municipale se tiennent à votre disposition.



En cas de problème, il faut composer le 18 ou le 40 45 18 18.