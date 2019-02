(Avec communiqué de presse)



Ils dirigent les navires civils sur toutes les mers du monde : ce sont les officiers de la marine marchande, formés dès après la Terminale par l’ENSM, Ecole Nationale Supérieure Maritime, basée à Marseille et au Havre.Plusieurs diplômes sont proposés : officier pont ou machine, ingénieurs navigants qui conduisent les plus grands navires civils (après la Terminale) et ingénieurs en génie maritime (après un premier cycle).La formation comprend de nombreuses expériences professionnelles et les étudiants de l’ENSM ont pu ainsi être enrôlés aussi bien sur des porteconteneurs, des navires scientifiques ou encore des navires de croisière - par exemple, aussi bien en Antarctique sur les bateaux de la compagnie du Ponant que sur l’Ara Nui 5 aux Marquises.L’inscription aux concours est ouverte jusqu’au 29 mars sur le site www.supmaritime.fr. Les concours se dérouleront en mai et les oraux en juillet.Attention : l’ENSM n’est pas sur Parcoursup. Le Service des Affaires Maritimes est chargé de la mise sous loge des candidats, qui garantit l’égalité des chances pour les élèves du Fenua. Le CMPF reste à la disposition des intéressés pour distribuer les annales des précédentes années et fournir tout renseignement sur ce prestigieux cursus.Pour plus de renseignements : contact@cluster-maritime.pf