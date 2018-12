Les inscriptions pour la XTerra Tahiti-Moorea 2019 sont ouvertes

Avis aux sportifs, les inscriptions pour la Xterra 2019 sont désormais ouvertes ! La cinquième édition du triathlon Tahiti-Moorea se déroulera le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin.Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site www.xterratahiti.com , cliquer sur "Inscriptions 2019" et choisir ensuite une ou deux épreuves. En tout, il y en a six :- Triathlon Élite (31 mai)- Fun Tri (31 mai)- Trail long individuel : entre 40 et 45 km (1er juin)- Trail en relais x2 : entre 20 et 23 km chacun (1er juin)- Trail court individuel : 12-13 km (1er juin)- VTT et VAE (31 mai)Les tarifs sont évolutifs en fonction de la date d'inscription. Vous avez jusqu'au 31 janvier à minuit pour bénéficier des meilleurs prix.