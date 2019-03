Les départs et arrivées avec French Bee se font à Orly 4

Les départs et arrivées avec French bee se font toujours au même Terminal Sud de l'aéroport d'Orly en France, mais le nom a désormais changé : Orly Sud devient Orly 4.Pas d'inquiétude à avoir donc s'il est indiqué sur vos billets d'avion "Orly 4", vous devez toujours vous rendre au même terminal. Pas d'inquiétude non plus à avoir s'il est est encore inscrit "Orly Sud sur vos billets", French bee donne rendez-vous à tous ses passagers à Orly 4.