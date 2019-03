La ville de Papeete annonce que les actes d’état civil seront délivrés gratuitement à partir du lundi 4 mars. Cette gratuité concerne tous les actes d’état civil (naissance, reconnaissance, mariage, reprise de vie commune, décès, etc.) et les livrets de famille y afférents.Les actes d’état civil peuvent être demandés aux guichets du bureau de l’état civil, par voie postale (B.P. 106 - 98 713 Papeete), par fax (40 432 465), par courriel (@ : [email protected] ) et via le site internet : www.service-public.fr. Contacts : bureau de l’état civil de la mairie de Papeete au 40 415 745 ou au 40 415 740.