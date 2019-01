Les Tuamotu en vigilance jaune pour les orages

Ce vendredi, Météo France a placé une grande partie des Tuamotu et l'archipel des Gambier en vigilance jaune pour les orages. Sur les réseaux sociaux, des habitants ont également posté des photos et témoigné de vents violents. Une maison aurait été détruite. Cette nuit, samedi et dimanche, Météo France prévoit un temps instable sur la moitié Est Tuamotu/Gambier, des averses et grains à caractère orageux alternant avec de belles éclaircies.