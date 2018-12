Le RSMA recherche des volontaires pour 2019

Le Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie Française recherche des volontaires pour intégrer le RSMA en avril 2019 dans la filière "Monteur dépanneur froid et climatisation". Cette formation débutera début avril sur Arue pour une durée de 5 mois et se poursuivra pour les meilleurs après sélection au centre du CFPA de PIRAE pour une formation en apprentissage dans la filière pour un an.



Les candidats n’ayant pas satisfait aux tests du CFPA poursuivront leur formation au RSMA d’ARUE pour 1 mois.



Pour toutes les personnes intéressées de la commune, veuillez contacter Ella Tokoragi de la cellule emploi et insertion au 40 80 09 60 ou le RSMA au 40 46 47 24.