Le Magic Circus of Samoa est à Moorea pour 8 jours

Ils n'étaient pas revenus depuis 2013 et ils sont enfin de retour ! Les artistes du Magic Circus of Samoa sont arrivés en Polynésie et démarrent leur tournée à Moorea avec un spectacle chaque soir du mercredi 12 décembre au mercredi 19 décembre. Le cirque promet plus de deux heures et demi de comédie, un tout nouveau show et de fabuleux numéros.



Le cirque posera ensuite ses tentes à Huahine, Raiatea et Bora Bora, avant de donner leurs dernières représentations à Papeete.