Le Heiva Tu'aro i Mahina débute ce vendredi

Le départ de la course des porteurs de fruits sera donné à la salle Niutoa et l'arrivée, dans les jardins de Tefauroa.

Les inscriptions sont encore possible jusqu'à vendredi 11h00, au bureau de la culture : 40 57 27 97.

L'ouverture du Heiva Tu'aro i Mahina est prévue ce vendredi 20 juillet à 18 heures sur le site de la Pointe-Vénus avec le timau ra'au.Au programme :- 17 h : accueil des participants;- 17h15 : bénédiction par Tiatono Piirouru;- 18 h : départ du Timau Ra'au.