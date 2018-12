Le Haut-commissariat ne délivrera plus les cartes d'identité au 1er janvier 2019

(Avec communiqué de presse)

À compter du 1er janvier 2019, les services du Haut-commissariat cesseront de recueillir les demandes pour les cartes nationales d’identité (CNI) ainsi que les doubles demandes passeport et CNI.Il est déjà possible d'effectuer une demande de titres, dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit sa commune de résidence. La délivrance des titres d’identité est confiée aux communes équipées d’un dispositif de recueil : Arue, Bora Bora, Faa’a, Hiva Oa, Mahina, Moorea, Paea, Papeete, Pirae, Punaauia, Rangiroa,Taiarapu-est, Tubuai et Uturoa.Cette fermeture effective ne concerne pas les archipels éloignés qui continueront à bénéficier des tournées effectuées par les agents du Haut-commissariat pour la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports.De même, la délivrance des passeports temporaires d’urgence et des passeports de mission continuera d’être assurée par le Haut-commissariat. Néanmoins, pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2019, les titres pourront être retirés aux guichets du Haut-commissariat.