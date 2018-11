Les vendredi 23 et samedi 24 novembre, le Black Friday (jour de soldes des plus importants aux États-Unis) est de retour à Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora et Nuku Hiva. Plus de 350 commerces, restaurants et autres enseignes participent à cette 4e édition du Black Friday. Ils proposeront des promotions allant au minimum de -20% jusqu’à -70%. Une nocturne spéciale sera également organisée ce vendredi jusqu'à 21h à Papeete.Cette année, la nouveauté est un jeu sans obligation d’achat qui consistera à flasher le QrCode visible sur les affiches du Black Friday puis de répondre à une question et de compléter ses coordonnées. Un tirage au sort déterminera ensuite le grand gagnant d'un billet d'avion Papeete/Tokyo/Papeete.