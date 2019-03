La vigilance jaune se poursuit pour les orages

Météo France place les îles du Vent, îles Sous-le-Vent et l'ouest des Tuamotu en vigilance jaune pour les orages. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique, restez vigilants et tenez-vous au courant de l'évolution météorologique.



A Tahiti et Moorea, des averses ou des grains orageux sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils laisseront la place à un temps ensoleillé jeudi.