La perruche de Rimatara à l'honneur dans un livre

Après Itata‘e, l’oiseau blanc de Tahiti, ‘Omama‘o, le Monarque de Tahiti et Noha, le Pétrel de Tahiti, Patrick Chastel nous emmène cette fois vers les îles Australes à la découverte de l’un des oiseaux les plus colorés et l’un des plus beaux de toute la Polynésie : le 'Ura. Cette perruche est un oiseau endémique de Rimatara mis à l'honneur dans le nouveau livre de Patrick Chastel, avec des illustrations de l'artiste-peintre A'Amu.

Ce livre est une manière ludique de découvrir le 'Ura, à travers un dialogue entre un enfant et son grand-père. D’autres oiseaux endémiques de la Polynésien sont aussi présentés en deuxième partie.



L’écrivain dédicacera son ouvrage samedi 27 octobre à la librairie Odyssey, de 9h à 12h.