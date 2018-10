La délégation polynésienne à la 4ème commission de l'ONU

Les élus polynésiens sont actuellement à New York afin d'assister à la 4e commission des Nations Unies en charge des questions de décolonisation. En effet, depuis 2013, la Polynésie est inscrite sur la liste de l'ONU des territoires à décoloniser.



Ce lundi, la délégation, composée notamment du président de la Polynésie française, Edouard Fritch, du Vice-Président, Teva Rohfritsch, du président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, de la sénatrice Lana Tetuanui et du maire de Makemo, Félix Tokoragi, a rencontré Miroslav Jenca, assistant du secrétaire général de l’ONU. Edouard Fritch a souligné le fait que les Polynésiens, dans leur grande majorité, sont attachés à l’autonomie, une large autonomie tout en ayant d’excellentes relations avec la France.



Tahiti Nui Télévision relaiera sur son site Internet la vidéo en direct de la commission à New York à partir de 9 heures ce mardi 9 octobre.