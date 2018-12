La cérémonie d'ouverture des Jeux de Polynésie en direct sur TNTV !

Jeudi 13 décembre, à partir de 16h, TNTV vous propose, en exclusivité, de suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux de Polynésie en direct WEB. L'intégralité de la cérémonie d'ouverture sera diffusée dès vendredi sur notre site internet. Cette cérémonie sera l'occasion pour tous les archipels de présenter leurs meilleurs athlètes qui s'affronteront du 13 au 20 décembre lors des jeux.



Organisés pour la première fois depuis 2003, ces jeux permettront aux lauréats des Jeux des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu, des Australes, des Marquises, de Tahiti et de Moorea de se disputer le titre de champion de Polynésie.



Au programme de la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux de Polynésie:

- Défilé des délégations

- Levée des couleurs et discours

- Spectacle traditionnel



A cette occasion, et pour la sécurité de tous, la rue LeBihan sera fermée sur une voie.



Chaque soir TNTV diffusera un résumé des highlights de la journée.



Enfin, à l'issue des Jeux de Polynésie, TNTV diffusera un magazine de 13 minutes qui reviendra sur les moments forts de la compétition.