"La France a un incroyable talent" avec les All in One exceptionnellement diffusée ce mercredi soir

En raison d'un match de l'équipe de France de football qui a été diffusé mardi soir, exceptionnellement, l'émission "La France a un incroyable talent" sera diffusée ce mercredi 21 novembre sur M6, à 21 heures. On y retrouvera le passage des All in One Tahiti qui leur a valu une standing ovation du jury et du public pour leur chorégraphie mêlant danse traditionnelle tahitienne et hip-hop.