L'ouverture de "Noël Ensemble" en live Facebook sur TNTV

18h00: Accueil & discours

-Discours du Maire de Papeete (ou son représentant)

18h30: Allumage des lumières des arbres de Noël et début des festivités

Jeudi 6 décembre, suivez à partir de 18h, en live Facebook sur la page TNTV, l'ouverture officielle de l'opération Noël Ensemble, organisée par le Ministère de la Culture et de l’Environnement, en charge de l’Artisanat et qui se tiendra du 6 au 30 décembre 2018.-Discours du Ministre en charge de la manifestation-Discours du Président de Polynésie FrançaiseL'accueil du public sa fera à partir de 17h et de nombreuses animations seront proposées. Une zone foraine sera notamment mise en place avec des trampolines, carrousel, un mini train ou encore la présence de Nani pour le clown. Dans le même temps sur le terrain de Beach Soccer de Paofai sera organisé un "Bubble Foot" de 17h à 20h.L'allumage des lumières de Noël sera suivi d'un concert acoustique de Maro Ura.