Journée mondiale du don de sang le 14 juin

Cette année, la Journée mondiale du donneur de sang sera de nouveau célébrée le 14 juin partout dans le monde. La manifestation permet de remercier les donneurs volontaires, bénévoles pour le geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.



Le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) se mobilisera, avec l’appui cette année de l’Association des Donneurs de Sang de Polynésie française et du Rotary.



Les donneurs et volontaires sont invités à venir en nombre au CTS autour de la journée du vendredi 14 juin, et dès le jeudi 13 juin.