Information de la régie des déchets de la ville de Mahina

La régie des déchets informe les usagers des secteurs Mahinarama, Super Mahina et Ahonu que le calendrier de ramassage des déchets verts et encombrants du 26.03 au 11.05.2018 sera perturbé.



La priorité ayant été donnée à la collecte des déchets ménagers de tous les secteurs de la commune en raison du long week end de Pâques et des 2 jours fériés du mois d’avril 2018. Le service technique œuvre afin de minimiser les retards et s’excuse auprès des administrés pour les désagréments causés.



Pour toute information nécessaire, merci de contacter le parc matériel ouvert tous les jours de la semaine (sauf week end et jours fériés), du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30, aux numéros suivants :



Standard service technique : 40 48 14 28

Régie des déchets : 89 78 93 62 / 89 70 58 63 / 89 27 45 61