Si vous n'avez pas encore pris vos places pour assister au Hura Tapairu, vous risquez de ne pas voir votre groupe favori danser... La Maison de la culture annonce que les soirées de concours du 22, 23, 24, 28 et 29 novembre sont à guichet fermé.Les soirées du 30 novembre (remise des prix et annonce des finalistes) et du 1er décembre (finale des concours) sont toujours accessibles au public, en vente en ligne sur le site www.huratapairu.com et sur place.Le détail du programme de ces soirées :Hinearii nō Moorea – TapairuHura Tini – MehuraHeihere – MehuraHitireva Aito – TapairuIntermèdeRemise des prix et annonce des finalistesTarif unique : 1 500 FcfpFinales des Mehura et TapairuTarif unique : 2 500 FcfpBillets en vente sur place et en ligne sur www.huratapairu.com Expositions artisanales dans le hall de 17h00 à 20h00Renseignements au 40 544 544Grand Théâtre et hall