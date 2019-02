Grimpette du Belvédère : le classement

Dimanche 3 février a eu lieu la 8e édition de la grimpette Aito Sport du Belvédère dans le but de financer la ligne de crise SOS Suicide. Une course organisée par l'association SOS Suicide en partenariat avec l'AS Pirae Cyclisme. Il était possible d'effectuer le parcours à vélo (VAE, en VTT, en vélo de route), en course à pied, en cross training en duo ou simplement en randonnée. De nombreux lots étaient également à gagner.



Découvrez le classement des 78 participants à la course :