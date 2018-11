Grève des enseignants : le ramassage et les repas des élèves des écoles de Hitia’a O te Ra ne seront pas assurés

école Mamu

école Tehaaehaa

école Moenoa

école Tevaihopu

évole Faretai

école Momo'a

En raison du mouvement de grève des enseignants dans le primaire et le secondaire prévu le jour de la rentrée, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra à Tahiti informe que le ramassage et les repas ne seront pas effectués lundi 12 novembre.Liste des établissements concernés :Le ramassage et les repas seront de nouveau effectifs le mardi 13 novembre.