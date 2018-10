French Bee recrute à Tahiti

La nouvelle compagnie aérienne française low cost et long-courrier French Bee, recherche 20 nouveaux PNC (Personnels Navigants Commerciaux) dont un chef de base et deux chefs de cabine. Le diplôme du CCA (Cabin Crew Attestation) est obligatoire.Les candidats doivent postuler via le SEFI aux annonces suivantes avant le vendredi 26 octobre :- PNC => http://bit.ly/BF-PNC-tahiti - Chef de cabine => http://bit.ly/BF-CCi-Tahiti - Chef de base => http://bit.ly/BF-Base-Tahiti Les candidats dont les CV auront été retenus seront ensuite convoqués pour un entretien sur Tahiti le 8 et 9 novembre 2018.