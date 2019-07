Fortes houles : vigilance orange à Rapa, aux îles Sous-le-Vent, îles du Vent, Tuamotu Sud et Gambier

Une vigilance orange pour fortes houles est annoncée pour Rapa, ainsi qu'aux zones Mopelia, îles Sous-le-Vent, îles du Vent, Tuamotu Sud et Gambier. La houle longue et énergétique de Sud-Ouest continue en effet d'intéresser ces zones et le Mara'amu lève toujours une mer du vent remarquable. La conjonction des deux s'accentue encore en soirée et demain, engendrant des creux pouvant dépasser les 5 mètres au large. Sur les récifs exposés, les déferlantes peuvent dépasser les 6 mètres.Les Australes Ouest et Centre et une majeure partie des Tuamotu sont en vigilance jaune pour vent violent et fortes houles.Une plus grande prudence est recommandée en mer et aux abords des passes