Fête de l'orange : le village des artisans est ouvert

Le village des artisans est ouvert depuis ce lundi au parc Vairai, à Punaauia. Plusieurs artisans y exposent bijoux, vêtements pareu, paniers, mono'i, plantes et produits locaux transformés.

Des stands de restauration sont également prévus pour les plus gourmands.



Le village des artisans restera ouvert pendant une semaine, de 8 h à 17 heures et fermera ses portes le dimanche 24 juin à 22 heures.