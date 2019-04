Festival des îles : modification de la circulation ce lundi

Le Festival des îles démarre ce lundi à Pirae. Près de 1500 personnes sont attendues. Ce lundi à partir de 16h30, la circulation sera modifiée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'événement. L'ensemble des délégations se rassemblera sur le stade.

Les sportifs défilants seront regroupés dans le parking de Cité Grand pour traverser l’Avenue Ariipaea Pomare (coupées) et faire leur entrée dans le stade Fautaua (durée estimée 15 à 20mn).

Pour traverser la commune de Pirae dans les sens Arue-->Papeete et Papeete-->Arue, il faudra donc privilégier l'avenue du Général de Gaulle.

La circulation sur l'avenue Ariipaea Pomare, tronçon compris entre le carrefour Fautaua et Lebihan, sera interdite le temps du défilé ( sauf pour les riverains).

Des déviations seront mises en place aux carrefours précisés durant une demie heure.