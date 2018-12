Fermeture des services municipaux à Faa'a le 24 et 31 décembre

Les services municipaux administratifs et techniques de Faa'a seront fermés les lundis 24 et 31 décembre toute la journée. Le transport intra-communal ne sera également pas assuré.



Afin d'assurer, la continuité du service public, une permanence sera assurée dans les services suivants :

- Pu'ihira'a Hare mai ra/ Guichet Unique (mariages programmés et décès);

- Régie;

- Cimetière;

- Eau;

- Collecte et traitement des déchets.



Le service sera normal pour :

- la police municipale;

- les secours et le service incendie (pompiers).



La réouverture de l'intégralité des services se fera le mercredi 26 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 aux heures habituelles.