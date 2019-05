Fermeture des 2 voies du boulevard Pomare IV et de l’avenue du Prince Hinoï

Les deux voies du boulevard Pomare IV et de l’avenue du Prince Hinoï seront fermées de part et d’autre du terre-plein central de 20h jusqu’à 2h du matin, du lundi 27 au mercredi 29 mai , et ce afin d’entretenir les plantations du terre-plein central.