Vous êtes sensible au changement climatique, et vous avez au sein de votre famille mis en place des projets des actions ou des idées innovantes pour réduire votre impact environnemental et sanitaire ?La ville de Faa'a recherche ses ambassadeurs "zéro déchet". La commune met en place une campagne de communication basée sur la réduction des déchets à la source pour atteindre le Zéro Déchet.Si vous souhaitez vous engager pour la préservation de l’environnement et de la santé, contactez la commune par mail à l’adresse [email protected] , ou via Facebook.