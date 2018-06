Faa'a : des perturbations dans la collecte des déchets

Le service collecte et traitement des déchets de la mairie de Faa’a rencontre des difficultés pour assurer le ramassage des déchets à cause de l’immobilisation des camions en panne.



Le contrat de location de véhicule visant à les remplacer est arrivé à son terme. En outre, compte tenu des nouvelles réglementations concernant le code des marchés, celui-ci ne peut être reconduit dans l'immédiat.



Toutefois, les agents du service collecte assurent le ramassage des ordures ménagères au quotidien. Concernant la collecte des déchets verts, des encombrants et pour l'accès à la décharge contrôlée, ces services demeurent actuellement perturbés. Les techniciens s'activent pour revenir vers une qualité de service optimum.



Les usagers sont invités à faire preuve de patience et de civisme jusqu’au rétablissement progressif de la collecte.