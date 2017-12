Faa’a : des coupures d’eau programmées les 13 et 14 décembre

Des travaux de réparation d’adduction en eau sont programmés le mercredi 13 et jeudi 14 décembre à Puurai et Pamatai.Les agents du service d’eau procéderont à la fermeture du réseau de distribution. La première coupure est à prévoir le mercredi 13 décembre à 8 heures dans le secteur de Puurai. L’opération consiste à changer une valve défectueuse au niveau du réservoir. Les quartiers concernés sont Tuuhia, Tepapa, Tarahu Celestin, Ganivet et Ativa.La deuxième coupure aura lieu le jeudi 14 décembre à 8 heures dans le secteur Pamatai pour le changement d’une valve sous la passerelle. Les quartiers concernés sont : Socredo bas, Pau, Hennebuise, Tikare, Bonnet, Souky, Sacault, Tirao, Marama, Topa Faarii, Rapanui et Ata.La remise en eau se fera dès la fin des travaux.Pour des renseignements complémentaires, joindre le service Eau au 40 83 53 33.